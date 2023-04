Ferrari, la Hypercar ancora protagonista nel WEC: podio a Spa

SPA - La Ferrari conquista un altro podio, il terzo consecutivo, nella classe Hypercar del WEC , impegnata nella 6 Ore di Spa . Sul circuito delle Ardenne va in scena una gara pazza, caratterizzata da condizioni miste all'inizio, con tracciato generalmente bagnato ma con diversi tratti asciutti, tanto che alcune vetture azzardano (e a ragione), le gomme slick. Diversi incidenti portano a ben quattro safety car: ne escono vincitrici le Toyota, alla terza vittoria stagionale e alla seconda doppietta, visto che la #7 riscatta la beffa del Portogallo, dove venne rallentata da un problema tecnico, finendo fuori dal podio. Podio che viene conquistata in extremis dalla Ferrari 499P #51 con Pier Guidi/Calado/Giovinazzi , capaci di sopravanzare all'ultimo giro la Porsche #5.

Ferrari, incidente per Antonio Fuoco

Niente da fare, invece, per la Ferrari #50, che ha terminato la propria corsa con un incidente con Antonio Fuoco, vittima di pneumatici non ancora in temperatura: dopo aver recuperato fino alla terza posizione, il pilota calabrese ha perso il controllo proprio in uscita dai box, andando a sbattere contro le barriere in prossimità dell'Eau Rouge.