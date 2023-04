Ferrari, Leclerc terzo e amareggiato: la frase sulla Red Bull che spaventa

BAKU - Per Charles Leclerc , il terzo posto nel Gran Premio dell'Azerbaijan è il miglior risultato stagionale. Il monegasco, nel quarto appuntamento del 2023 in Formula 1 , chiude al terzo posto sul circuito di Baku dietro alle due Red Bull di Sergio Perez e Max Verstappen , e nell'immediato post-gara commenta il distacco dai rivali: "Se ci siamo avvicinati alla Red Bull? Ho avuto un feeling migliore - afferma -, ma penso che loro non abbiano spinto al massimo, quindi non sappiamo quanto ci siamo avvicinati".

Il confronto tra Ferrari e Red Bull

"Loro sono di un'altra categoria in gara - ha anche detto Leclerc sulla Red Bull -. Il nostro ottimo giro è servito per metterci davanti, ma dopo poco non era possibile tenerli dietro. Hanno un passo migliore, hanno trovato qualcosa che noi non abbiamo ancora trovato. Abbiamo ancora tanto lavoro da fare". In chiusura, su Fernando Alonso: "Ha spinto tanto, sapevo quali fossero le sue intenzioni, perché gestisce le gomme all'inizio e spinge alla fine. Alla fine è arrivato vicino ma non abbastanza".