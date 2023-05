F1, diretta tv GP Miami 2023: orari e programmazione

ROMA - Archiviata la gara sul tracciato azero di Baku, la Formula 1 prosegue la propria stagione con la trasferta negli Stati Uniti per il Gran Premio di Miami 2023, quinto appuntamento dell’anno. La Ferrari, dopo aver conquistato il suo primo podio con Charles Leclerc, va a caccia di ulteriori conferme sperando di poter contare anche su un maggior apporto da parte di Carlos Sainz. Le due Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez partono sempre favorite e cercheranno di incrementare il loro vantaggio sulla concorrenza. Si parte venerdì 5 maggio con la prima sessione di prove libere in programma alle ore 20:30, mentre la seconda ci sarà a mezzanotte in punto. Terza sessione di libere prevista per 18:30 di sabato 6 maggio, a seguire le qualifiche alle 22:00. La gara, invece, andrà in scena alle ore 21:30 di domenica 7 maggio.