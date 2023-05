Leclerc-Mercedes, parla Wolff: "Charles super in Ferrari, è nei radar"

ROMA - La stagione di Formula 1 è iniziata sotto il segno di un dominio della Red Bull , ma le Ferrari nell'ultimo appuntamento sul tracciato di Baku sono riuscite a rialzare la testa conquistando il primo podio stagionale con Charles Leclerc . Il pilota monegasco ha più volte dimostrato le sue qualità in pista e ovviamente in ottica futura potrebbe fare gola anche ad altri team, tanto che nelle ultime ore sono emerse alcune voci riguardanti un interesse di Toto Wolf e della Mercedes per Leclerc.

Wolff esalta Leclerc: "È un ragazzo super"

Il team principal della Mercedes, Toto Wolff, dopo le recenti indiscrezioni non ha nascosto il suo interesse per Charles Leclerc: "L'unica volta che ho parlato con Charles è stato quando ci siamo incontrati nell'aeroporto di Melbourne. Lui è un ragazzo super bisogna tenerlo nel tuo radar per il futuro a lungo termine, ma non a breve e medio termine. Nessuno mette in dubbio l'abilità di Charles ed è un bravo ragazzo. È impegnato al 100% con la Ferrari e noi siamo impegnati al 100% a mettere nero su bianco con Lewis".