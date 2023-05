AutomotiveLAB PLUG, le tematiche dell’evento a Milano

Milano, Piazza delle Tre Torri. Dal 12 al 14 maggio il centro del di City Life diventa il punto di riferimento per parlare, conoscere e approfondire assieme i temi che riguardano la rivoluzione in corso della mobilità con l’evento AutomotiveLAB PLUG.

AutomotiveLAB PLUG, il cuore dell’evento

Noi di AUTO abbiamo scelto di organizzare questa manifestazione per raccontare nella maniera più chiara possibile come si sta evolvendo l’industria automobilistica, ma soprattutto come tutti ci dobbiamo approcciare al cambio epocale di paradigma: dal 2035, come noto, in Europa sarà appunto vietata la vendita di nuovi veicoli con motori endotermici benzina o Diesel.

Il passaggio dalla “pompa” alla “spina” non sarà semplice e immediato, vista anche la molteplicità di prodotti a diverso stadio di elettrificazione presenti sul mercato (full, mild, PHEV e BEV) e per questo abbiamo articolato la tre giorni di evento su 4 temi principali per aiutare gli utenti a orientare la scelta, in base alle esigenze proprie, nella maniera più efficace possibile.

I 4 temi principali:

Primo tema: l’educazione

AutomotiveLAB Plug ha come primo scopo l’obiettivo di essere una manifestazione educativa. I cambiamenti di status non vengono mai compresi e accettati al 100% e con entusiasmo, quindi noi di Auto abbiamo il dovere di raccontare in modo chiaro il futuro della mobilità ai cittadini, per permettere loro come orientarsi verso questo cambiamento.

Secondo tema: Guida in elettrico

Guidare un auto elettrica, non è tanto diverso dal guidare una benzina o Diesel, ma ci sono differenze che vanno oltre la semplice ricarica alla spina e l’autonomia. Va riprogrammato il nostro stile di guida, soprattutto la frenata per sfruttare al meglio il sistema di recupero dell’energia, la funzione “one pedal” e la gestione degli spazi di arresto maggiori dovuto al peso maggiore di una vettura con batterie. Tante novità che vanno spiegate e provate durante i test drive.

Terzo tema: energia e colonnine

Un’auto elettrica si ricarica solo attaccando la vettura a una colonnina? In teoria sì, ma la pratica è un po’ differente. Vanno conosciute le tante funzioni fondamentali di una vettura a batterie: l’erogazione della potenza dell’energia con colonnine in AC e DC, i tempi di ricarica e la permanenza negli spazi di ricarica, le app per individuare i punti di ricarica, come comportarsi all’estero.

Quarto tema: pneumatici

A causa del maggior peso di una vettura elettrica, rispetto ad una tradizionale, viene trasferita una potenza maggiore e immediata, quindi per ottimizzare l’autonomia è necessario che gli pneumatici di queste vetture siano realizzati appositamente.

Approfondiremo tutto

Insomma, tanta carne al fuoco, ma niente paura perché noi di Auto staremo lì apposta per rispondere alle vostre domande e farci dare risposte dai protagonisti delle Case e dei provider e degli esperti che interverranno al convegno di venerdì 12 maggio.

Continuate a seguirci!