Ferrari, Vasseur fiducioso: “Faremo altri passi in avanti”

ROMA - Archiviato il weekend di Baku, la Formula 1 è pronta a fare tappa negli Stati Uniti per il Gran Premio di Miami . La Ferrari , dopo i buoni segnali lanciati in Azerbaijan con la conquista del primo podio stagionale , vuole provare a confermarsi ad alti livelli, magari impensierendo le Red Bull . Sicuramente non sarà facile tenere il passo di Max Verstappen e Sergio Perez , ma il team principal della Rossa, Frederic Vasseur , si è detto fiducioso: "Miami è un altro circuito anomalo con i muretti e tutte le insidie tipiche dei tracciati cittadini, che però piace molto a entrambi i nostri piloti. Questo weekend facendo anche affidamento sui dati raccolti a Baku sono fiducioso che potremo fare altri passi avanti con la SF-23".

Vassuer: "Momento particolarmente impegnativo"

"Ci troviamo in un momento particolarmente impegnativo della stagione, con cinque gare in sei settimane da Baku a Barcellona. La nostra squadra continua a lavorare sia a Maranello che in pista per sviluppare il nostro pacchetto vettura. Gli Stati Uniti sono un mercato molto importante per la Ferrari e c'è una base consistente di tifosi della Scuderia, il che rende ancora più piacevole correre qui. Si tratta di un ulteriore incentivo a spingere per colmare il divario prestazionale con gli avversari", ha aggiunto Frederic Vasseur a pochi giorni dal via del Gran Premio di Miami.