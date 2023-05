Ferrari, Sainz: "Tutti ci aspettavamo qualcosa di più dal team"

ROMA - La Ferrari è reduce da un avvio di stagione molto complicato, ma ora sembra essere arrivato il momento della rinascita. La scuderia di Maranello, con Charles Leclerc ha centrato il suo primo podio stagionale in Azerbaijan, mentre Carlos Sainz non è ancora riuscito ad esprimersi ai massimi livelli. Il pilota spagnolo, durante un'intervista concessa a Marca, ha spiegato la situazione: "La stagione sta iniziando anche per noi. All'inizio è stato difficile competere con una squadra forte come la Red Bull. Tutti ci aspettavamo di più in Ferrari, anche se i risultati non sono pessimi".