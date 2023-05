Presi dalle effusioni dimenticano del freno a mano: coppietta finisce nel canale

Ogni coppietta, più o meno giovane, ha vissuto qualcosa che ricorderà per tutta la vità. C'è chi chiede la mano del parter all'ombra della Torre Eiffel, chi sceglie l'adrenalina del bungee jumping insieme e chi finisce insieme in un canale, come questi fidanzati di Portogruaro , appena usciti dalla discoteca.

Contromano in autostrada. Il motivo? Pagare il Telepass. Si becca una multa salta

Una serata indimenticabile

Per fortuna, qui non si tratta di nessun killer spietato a caccia di coppiette tipico delle pellicole horror americane, ma di un errore commesso dal ragazzo che era seduto al posto di guida. Il giovane e la fidanzata avevano quindi deciso di salire sulla Fiat Punto e di spostarsi in una zona più isolata per lasciarsi a qualche effusione. Peccato che, una volta parcheggiata la vettura, abbiano dimenticato di inserire il freno a mano, probabilmente presi dalla foga e dall'eccitazione del momento. Senza neanche accorgersene, l'auto è scesa giù per la scarpata, finendo nel canale. I due hanno immediatamente chiamato i Vigili del Fuoco e sono stati tratti in salvo, ma la parte più terribile della serata è arrivata poco dopo: sul posto infatti si è precipitato il padre della ragazza, che ha voluto qualche spiegazione dal fidanzato della figlia!

Non ha mai avuto incidenti in auto: a 99 anni gli rinnovano la patente