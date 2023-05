Ferrari vola a Piazza Affari, trimestre eccezionale per la Rossa

ROMA - Se la Ferrari in pista sta ancora cercando di trovare la quadra per arrivare a lottare per la vittoria contro le Red Bull nel corso di questa stagione , a livello economico la casa automobilistica italiana ha fatto registrare un numero di consegne totali pari a 3.567 unità, con un aumento del 9,7% rispetto al 2022. Molto bene anche i ricavi netti, che si attestano su 1.429 milioni e un utile netto pari a 297 milioni. Per la Ferrari , dunque, c'è un free cash flow positivo di 269 milioni, che ha comportanto un grande exploit a Piazza Affari .

Vigna: "Crescita eccezionale per la Ferrari"

L'amministratore delegato della Ferrari, Benedetto Vigna, ha voluto commentare l'importante crescita a livello economico della scuderia di Maranello, esaltando soprattuto gli ultimi tre mesi: "Chiudiamo un altro trimestre eccezionale per Ferrari, con una crescita a due cifre dei parametri più rilevanti, un nuovo record del margine dell'EBITDA al 37,6% e un utile netto di 297 milioni di Euro. Il portafoglio ordini Ferrari è esteso al 2025 per merito di una gamma di prodotti che si è ottenuto degli importanti riconoscimenti. Inoltre abbiamo riaperto gli ordini per la Purosangue, dopo averli sospesi per l'incredibile domanda iniziale. In questo momento siamo in linea con il nostro percorso di elettrificazione con le auto sportive e con la scuderia in Formula 1".