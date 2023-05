Litigano in una stazione di ricarica, poi la tragedia

Un uomo è morto negli States a causa di una sparatoria avvenuta per un litigio. La tragedia ha avuto luogo a Denver, in Colorad, e ha coinvolto due uomini in una stazione di ricarica per veicoli elettrici. Uno di loro è morto, ed era un autista di Tesla. L'altro, invece, è stato messo in custodia, secondo quanto riportato dalle autorità.