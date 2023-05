Concessionaria Honda distrutta a Napoli: moto rubate durante la festa scudetto

Una notte sfrenata a Napoli , dove sono tuttora in corso i festeggiamenti per lo scudetto vinto ieri sera dalla squadra di Spalletti. La città si è scatenata ma, tra asini in giro per le strade dipinti d'azzurro, e navi illuminate per le strade c'è chi ha utilizzato il caos per commettere un furto e distruggere un negozio.

Festa con furto

Il video, pubblicato sulla pagina Instagram Welcome To Favelas, è stato registrato da un residente dalla finestra della sua abitazione, proprio di fronte alla concessionaria Honda devastata nella notte durante i festeggiamenti. Dalle immagini è possibile notare un gruppo di cinque criminali, probabilmente tifosi del Napoli dato il fumogeno azzurro che rilascia gas per tutta la durata del furto, mentre portano via due moto dal punto vendita dopo aver letteralmente sfondato e frantumato la vetrata d'ingresso. Sempre nascosti dalla coltre di fumo, sono poi fuggiti portando via due veicoli della Casa giapponese sfrecciando via insieme ai complici già in sella ad alcune moto. Sul finale del video i malviventi non si sono neanche minimamente preoccupati che il semaforo fosse rosso!