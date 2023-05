Ferrari, Leclerc 3° nelle FP1 a Miami: comandano le Mercedes, Sainz 5°

MIAMI – Mercedes in testa nella prima sessione di prove libere del GP di Miami, grazie alla gomma soft nuova, con George Russell che precede Lewis Hamilton. Subito dietro la Ferrari di Charles Leclerc, che convince alla prima simulazione con un buon andamento in tutta la sessione. Positiva anche la prova delle Red Bull, che senza spingere non vanno oltre la quarta posizione, per Verstappen, e l'undicesima, per Perez. Punto interrogativo, invece, per Carlos Sainz, quinto nella griglia finale, che però non è riuscito mai a migliorarsi nel corso dell'intera sessione. A metà prova bandiera rossa e breve sospensione per l'incidente di Niko Hulkenberg, senza conseguenze.