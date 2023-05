Miami, la Ferrari di Leclerc a muro nelle libere 2 FOTO VIDEO

TORINO - Il campione del mondo Max Verstappen (Red Bull) è al comando della prima giornata di prove libere del Gran Premio di Formula 1 di Miami . Quarto nella prima sessione, ha recuperato nella seconda chiudendo con il tempo di 1'27"930. Dietro di lui c'è la Ferrari con Carlos Sainz (1'28"315) e Charles Leclerc (1'28"398), che ha terminato la sessione in anticipo dopo essere finito contro le barriere con la sua monoposto . Quarto Perez (Red Bull) con 1'28"419, quinto Alonso (Aston Martin) con 1'28"660.

Ferrari, una novità a Miami: di che si tratta

Un nuovo fondo, prima testato solo da Leclerc nella prima sessione, poi montata su entrambe le vetture nel secondo turno di libere. Leclerc ha anche sostituito il cambio prima delle libere 1, ma non ci sarà nessuna sanzione. Da segnalare che Sainz ha montato il secondo pacco batterie e la seconda centralina della sua stagione. Stessi cambi in casa Mercedes per entrambi i piloti. Alle 18 le Libere 3