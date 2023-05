Ferrari, Mekies in Red Bull in anticipo? Horner chiude a scambi!

ROMA - La Ferrari sta vivendo un momento di profonda rivoluzione, per quanto riguarda l'organigramma del team di Formula 1: nelle scorse settimane, infatti, è arrivato l'annuncio che anche Laurent Mekies lascerà Maranello per spostarsi di poco, geograficamente, a Faenza, approdando all'AlphaTauri di proprietà dei rivali della Red Bull. Una mossa che ha scatenato l'ira di Frederic Vasseur, ma che ha anche portato alla nascita di voci su alcuni tecnici di alto livello del team di Milton Keynes in procinto di passare proprio alla Ferrari per permettere a Mekies di anticipare il suo cambio di casacca. Uno scenario che Christian Horner, da Miami, ha respinto con forza: "Come sempre, ci sono molte speculazioni. Non ci sarà alcuno 'scambio di ostaggi' per avere Mekies".