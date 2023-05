Diretta qualifiche F1 GP Miami 2023: dove vederle in tv

MIAMI - Tutto è pronto per il Gran Premio di Miami, valido come quinto appuntamento della stagione 2023 di Formula 1. Nuovo appuntamento su un circuito cittadino, dopo quello azero di Baku, dove la Ferrari ha conquistato il primo podio stagionale. A Charles Leclerc e Carlos Sainz il compito di confermare la crescita, almeno sul giro secco, mentre in gara appare difficile pensare a un riavvicinamento così repentino alle Red Bull. La terza sessione di prove libere del Gran Premio è in programma sabato 6 maggio alle ore 18:30, mentre le qualifiche prenderanno il via alle ore 22:00. Entrambe le sessioni saranno trasmesse in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), mentre su TV8 sarà possibile vedere in differita le qualifiche dalle ore 23:30.