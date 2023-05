F1 Ferrari, Leclerc di nuovo a muro! Parte 7° nel GP Miami

MIAMI - Ancora un grave errore di Charles Leclerc a Miami, dove il monegasco mette nuovamente contro il muro la sua Ferrari, stavolta in qualifica. Un incidente che blocca la sessione a un minuto e mezzo dalla fine, disegnando una griglia di partenza sorprendente: in pole position ecco Sergio Perez con Fernando Alonso al suo fianco, mentre Carlos Sainz e Kevin Magnussen sono in seconda fila. Leclerc partirà settimo, mentre Max Verstappen addirittura nono. In difficoltà le Mercedes, con Lewis Hamilton che scatterà dalla tredicesima posizione.