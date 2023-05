F1 Ferrari, Leclerc difeso da Vassuer: “Meglio così che avendo rimpianti”

MIAMI - Le qualifiche del Gran Premio di Miami si sono chiuse con la bandiera rossa, esposta per l'incidente di Charles Leclerc, che in questo modo partirà dalla settima casella con la sua Ferrari. Un errore grave, soprattutto perché avvenuto nello stesso punto di quello commesso nella seconda sessione di prove libere. Ma a difendere il monegasco, ecco il team principal Frederic Vasseur, che ai microfoni di Sky Sport ha dichiarato: "Credo che fosse al limite. Il giro prima era in lotta per la pole, poi è andata come è andata. Peccato perché aveva il passo per essere in prima fila. Quando sei in lotta per la pole devi spingere. Non si può dire che abbia spinto troppo: l’anno scorso in questo modo ha fatto la pole, oggi si dice che abbia spinto troppo. Non voglio dire che questo esito sia positivo, ma è meglio che chiudere pensando che se avesse spinto di più sarebbe andata meglio".