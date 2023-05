F1 Miami, Verstappen fa mea culpa: “Arrabbiato con me stesso”

MIAMI - È un Max verstappen scuro in volto ma determinato, quello che si presenta ai microfoni di Sky Sport per commentare il nono posto maturato nelle qualifiche di Miami, dopo la bandiera rossa che ha chiuso anzitempo la sessione per l'incidente di Charles Leclerc. "È chiaro che sia stato un mio errore, ho cercato di portare al limite e poi mi sono affidato alla fortuna sperando che non arrivasse alcuna bandiera rossa - ha ammesso il campione della Red Bull -. Ma sono cose che capitano, sono arrabbiato con me stesso. Ora sarà dura, ma sono stato io a rendermi la vita difficile, anche se con la macchina che abbiamo forse sarà meno difficile. L’obiettivo minimo è il secondo posto".