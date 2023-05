Ferrari, Leclerc due volte a muro a Miami: “Niente scuse, inaccettabile”

MIAMI - Charles Leclerc è stato protagonista di un incidente nelle qualifiche di Miami, il secondo consecutivo per il numero 16 della Ferrari dopo quello nelle FP2. Un doppio errore per il quale il monegasco non cerca scuse: "Oggi potrei trovare tante scuse, tra il vento che era molto forte e la macchina difficile da guidare - ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport -. Ma ho voluto io questo assetto, lo sapevo, ma sapevo anche che il potenziale era grande. È inaccettabile fare due volte lo stesso errore. So che la qualifica è uno dei miei punti forti, sono molto bravo a estrarre il massimo dalla macchina, e questo succede perché mi prendo più rischi. L’ho fatto a Baku e l’ho rifatto qui, ma sbagliando due volte. Non sono contento della mia prestazione, è scontato dirlo, ma sono arrabbiato con me stesso". E sulla gara di domani e le ipotesi di rimonta, Leclerc ha aggiunto: "Domani farò di tutto per fare una buona gara, vediamo cosa si può fare. La Red Bull è di un’altra categoria, hanno una gestione gomme incredibile. Il tempo potrebbe essere insidioso, forse con della pioggia, ma personalmente spero in una gara pulita dove si potrà tornare davanti".