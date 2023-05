F1, Horner e il dominio Red Bull: la stoccata a Ferrari e Mercedes

ROMA - Anche il Gran Premio di Miami di Formula 1 è stato consegnato agli archivi con la conferma del dominio della Red Bull in questa prima parte di stagione. Max Verstappen e Sergio Perez non hanno rivali e continuano ad alternarsi nei successi in pista per la gioia del team principal del team austriaco, Christian Horner, che si gode il netto vantaggio nei confronti della concorrenza. Ferrari e Mercedes, sulla carta le potenziali rivali della Red Bull, finora hanno avuto un rendimento molto altalenante che non ha dato la minima impressione di poter strappare il successo ai campioni del mondo in carica.