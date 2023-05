Autobus precipita per 20 metri a Ravello: morto il conducente

Litigano in una stazione di ricarica, poi la tragedia

Le immagini dell'accaduto sono state pubblicate dalla pagina ufficiale dei Vigili del Fuoco, i quali sono immediatamente accorsi sul posto. A bordo del mezzo c'era solo l'autista, il quale purtroppo è deceduto. L'autobus, precipitando dalla strada che collega Ravello a Castiglione, si è schiantato su una casa, fortunatamente disabitata. Il veicolo stava viaggiando in una condizione di forte pioggia e, forse anche a causa della scarsa visibilità, ha sfondato il parapetto che delimitava la carreggiata ed è caduto giù. Le Forze dell'Ordine stanno tuttora cercando di ricostruire gli ultimi attimi prima della tragedia per capire cosa effettivamente sia accaduto e se si tratti di un errore umano o di un malore del conducente.

#Salerno, #vigilidelfuoco intervenuti a #Ravello, lungo la SS373, per un autobus uscito di strada e schiantatosi contro un’abitazione disabitata. Deceduto l’autista, unica persona a bordo. In corso la messa in sicurezza dell’area #8maggio pic.twitter.com/qGRjCBLdsf