Mercedes, Wolff: "Aggiornamenti? Dubito che colmeremo gap con Red Bull"

ROMA - Le prime cinque gare della stagione di Formula 1 hanno evidenziato e confermato lo strapotere delle Red Bull , che hanno vinto praticamente tutte le corse con Max Verstappen e Sergio Perez . Le principali avversarie, ovvero Ferrari e Mercedes , continuano ad avere alti e bassi e ora attendono nuovi aggiornamenti sulle loro monoposto per provare ad invertire le sorti di questa annata. A tal proposito il team principal delle frecce nere, Toto Wolff , ha annunciato che nel prossimo Gran Premio dell'Emilia Romagna sul tracciato di Imola ci saranno delle novità per le Mercedes .

Wolff sul gap tra Mercedes e Red Bull

"Adesso dobbiamo gestire le nostre aspettative, perché stiamo portando un pacchetto di aggiornamento che consisterà in nuove parti delle sospensioni, carrozzeria e altre cose. Ad ogni modo nei miei quindici anni di Formula 1 non è mai accaduto che all'improvviso venisse colmanto un gap di mezzo secondo, per questo motivo dubito fortemente che questo possa accadere ora. Gli aggiornamenti di Imola saranno utili per capire cosa va bene e cosa bisogna migliorare, così da stabilire la giusta direzione da seguire", ha spiegato il team principal della Mercedes, Toto Wolff, dopo il Gran Premio di Miami.