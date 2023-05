F1, la proposta di Elon Musk è virale: “Gare tra auto elettriche e termiche”

ROMA – Una gara, se non addirittura un intero campionato, tra macchine da corsa elettriche ed endotermiche. E’ l’ultima provocazione di Elon Musk , il patron di Tesla e Twitter , che a margine del GP di Miami , proprio dalla sua piattaforma social, ha lanciato la clamorosa proposta, diventata virale in pochissimo tempo.

Musk: “Una Formula 1 mista tra auto elettriche e termiche”

Il manager di origini sudafricane, si sa, non è nuovo ad uscite a effetto, che molte volte generano soltanto un gran dibattito senza però tradursi in cose concrete. Ma è altrettanto vero, però, che nella sua attività professionale Elon Musk ha più volte precorso i tempi, lasciando spazio alle fantasie inizialmente più impensabili. E dai quasi 6 milioni di condivisioni del suo Tweet, pare proprio che la “bomba” lanciata sulla Formula 1 abbia fatto e stia facendo parecchio discutere. Commentando un tweet della Espn sulla presenza dei manager o degli ex manager delle aziende big della tecnologia nei Paddock del GP di Miami, Musk ha proposto di “Far gareggiare auto elettriche e auto a benzina e/o ibride”. Per il momento una sola gara, poi si vedrà.

La proposta, per quanto clamorosa, appare al momento difficilmente realizzabile, dal momento che esiste già un circus interamente dedicato alle auto elettriche, la Formula E. E proprio in virtù dl questo, dal momento che le prestazioni tra le due tipologie di auto non siano, al momento, neanche avvicinabili, con le Formula 1 decisamente più performanti in termini di velocità e prestazioni in pista. Ciò nonostante, si sa, la ricerca procede a ritmi serrati, e chissà che in un futuro, neanche troppo lontano, le due tipologie di auto possano davvero competere tra loro. A quel punto, però, ci sarà da vedere anche la questione dei due regolamenti, da unire in un solo insieme di norme da seguire per l’ipotetico “super-campionato”. Si vedrà. Al momento, dati alla mano, quella di Musk è sembrata essere soltanto l’ennesima provocazione che ha scatenato i social.