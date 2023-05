In fuga dai Carabinieri contromano fra i pedoni: attimi di terrore in Brianza

Clamoroso episodio avvenuto l'8 maggio nella zona di Monza , precisamente a Correzzana , dove un automobilista sconsiderato, in fuga dai Carabinieri , ha guidato contromano fra pedoni e ciclisti . Nel pomeriggio infatti, a un certo punto le Forze dell'Ordine hanno esibito l'alt per far accostare l'uomo, al volante di un' Audi , per un controllo. Ma, invece di fermarsi, il conducente ha pensato bene di sfrecciare via rischiando una strage.

Si sono perse le tracce

Non solo, quindi, è scappato via dal controllo militare, ma lo ha fatto anche contromano, un'azione veramente pericolosa che sarebbe potuta finire molto male. L'Audi, infatti, sfiorava pedoni e ciclisti indi per cui avrebbe potuto investire qualcuno, oltre che scontrarsi con altre vetture. L'inseguimento è continuato per molti chilometri, oltre Correzzana, fino a quando non si è trovato di fronte una strada senza uscita. A quel punto il fuggiasco ha abbandonato l'auto per darsela a gambe a piedi e, alla fine, è riuscito a non farsi trovare.

