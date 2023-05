F1, Andretti punta al 2025. Ora si attende la risposta FIA

Andretti in F1 già nel 2025, sarà possibile?

Per il manager i tempi, gli spazi e i modi per l’ingresso in Formula 1 ci sono tutti: “Abbiamo avviato la procedura – ha proseguito il manager – e il processo con la Federazione è già in corso. Contiamo di ricevere una risposta già a metà luglio. Stiamo facendo buoni progressi, mentre ne stiamo discutendo stiamo già costruendo la squadra”. Un percorso, quello di avvicinamento alla categoria regina delle corse, partito già all’inizio dell’anno, con l’accordo con Cadillac Racing per la costituzione di un nuovo team di Formula 1 per la stagione 2025. Se ne saprà di più nei prossimi mesi.