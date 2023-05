F1, Ricciardo punta il 2024: "Voglio tornare in griglia il prossimo anno"

Ricciardo vuole una macchina per il 2024

Daniel Ricciardo ha inoltre parlato delle proprie ambizioni, confessando di voler tornare in pianta stabile nel Mondiale a partire dalla prossima stagione: “In questo momento voglio tornare in griglia il prossimo anno. Sento che ci sono sicuramente degli affari in sospeso. Rimango come nel giro e rimango preparato e quant'altro. Sto anche spuntando alcune caselle che se torno in griglia l'anno prossimo, e sono in griglia per i prossimi anni, potrei realizzare cose mai fatte. Voglio spuntare alcune caselle per me stesso per un po 'di autorealizzazione".