Juventus, i giocatori si sfidano a basket: il canestro è... una Jeep! VIDEO

La Juventus si dà al basket? Non ufficialmente, ma come passatempo tra un allenamento e l’altro fare canestro pare piaccia ai giocatori bianconeri che si sono cimentati nella Wrangler Basketball Challenger (alcuni con risultati decisamente migliori di altri). Il campo scelto è lo Stadium, il canestro invece non è proprio come ce lo saremmo aspettati: Bremer, Di Maria, Vlahovic, Paredes e Chiesa hanno infatti tentato di fare canestro, con un pallone da calcio, all’interno di una Jeep Wrangler 4xe Rubicon con tetto open-air.