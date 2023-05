Doppia scossa Ducati: a LeMans c'è Petrucci e scatta la nuova MotoE

TORINO - Una pagina di storia e la Ducati è pronta a dare la scossa per illuminare il momento e anche sé stessa. A Le Mans , la mitica località francese che fra un mese ospiterà la 24 Ore del centenario, si celebra il 1000° Gran Premio del Mondiale delle due ruote. Un’era iniziata il 13 giugno 1949 sull' Isola di Man con la prima gara della 350 vinta da Freddie Frith su Velocette e nell’occasione si rinnova completamente. Insieme alla ormai metabolizzata introduzione al sabato pomeriggio delle gare Sprint nella MotoGP , a Le Mans scatterà anche il campionato della MotoE che segna l’ingresso della Ducati come produttore unico dei prototipi elettrici.

Otto round per 16 gare da questa domenica a metà settembre a Misano, passando anche per il Mugello, con tanta tantissima Italia. Oltre alle moto Ducati, che hanno già entusiasmato ai test («hanno raggiunto le prestazioni di una Moto2» assicura Matteo Ferrari), tra i 18 piloti in gara nei 9 team iscritti ci sono ben 9 italiani: oltre al suddetto Ferrari, che parte tra i favoriti per il titolo con il brasiliano Eric Granado (LCR) e fa coppia con Alessio Finello nel team Gresini, ci sono Alessandro Zaccone con Tech3, Luca Salvadori con Pramc insieme all’ex irritando ella Moto2, lo spagnolo Tito Rabat, Mattia Casadei e Nicholas Spinelli con Pons Racing, Kevin Zannoni e Kevin Manfredi nella SIC58 Squadra Corse e Andrea Mantovano nell’RNF, il team satellite Aprilia della MotoGP. In pista anche una donna: Maria Herrera col team Aspar.

Ma Ducati a LeMans significa anche e soprattutto il tentativo di fuga nel Mondiale di MotoGP di Pecco Bagnaia che per questa gara farà coppia con Danilo Petrucci, prestato dalla Superbike per sostituire Enea Bastianini ancora infortunato. Una scelta dovuta al fatto che Michele Pirro è impegnato nel CIV al Mugello, ma anche perché il ternano è una carta sicura, specialmente in caso di pioggia. Situazione che a LeMans è spesso e volentieri di casa.

«Tornare a correre insieme alla Ducati in MotoGP è per me un’emozione indescrivibile, soprattutto perché lo farò su una pista dove nel 2020 ho ottenuto la mia ultima vittoria nel Mondiale - afferma Petrucci -. Avrò l’onore di provare la moto campione del mondo! Sicuramente non sarà un weekend facile, considerando anche le condizioni meteo, ma in passato sul bagnato sono sempre stato competitivo. L’obiettivo comunque è quello di divertimi e fare un buon lavoro insieme alla squadra».