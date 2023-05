Sparatoria in uno stabilimento Mercedes: morti e feriti in Germania

Un attacco armato ha scosso la fabbrica Mercedes di Sindelfingen, nel Baden-Wuerttemberg tedesco, causando momenti di panico e terrore tra i lavoratori presenti. Secondo le informazioni riportate dalla testata Bild, il tragico episodio ha causato la morte di due persone e il ferimento grave di una terza. Fortunatamente, le autorità sono intervenute rapidamente sul posto e il presunto responsabile dell'attacco è stato arrestato e posto in custodia. Al momento, non sono disponibili ulteriori dettagli sulla dinamica dell'evento all'interno della fabbrica 56, dove si occupano dell'assemblaggio della prestigiosa Classe S. Un portavoce della Polizia tedesca ha confermato l'arresto del sospettato, ma le indagini sono ancora in corso per fare luce sull'accaduto.