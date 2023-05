F1, allarme Hamilton: “Red Bull troppo forti, si rischia dominio di anni”

ROMA – E’ una voce più che autorevole quella che avverte non soltanto sul futuro della stagione in corso, ma anche su quello di un intero movimento sportivo. La Formula 1 rischia di avere un solo e unico padrone per molti anni, e questo, com’è immaginabile, rischia di togliere spettatori, e quindi appeal, e quindi risorse a disposizione. A meno che le principali avversarie della Red Bull non corrano presto ai ripari. Parola di Lewis Hamilton

Hamilton: “I regolamenti non bastano, bisogna stare al passo delle Red Bull”

I timori del 7 volte campione del mondo vengono riassunti dal britannico The Mirror, che rivela come l’asso inglese tema che la Red Bull rischi di dominare il circus per molti anni, se le principali rivali, su tutte Mercedes e Ferrari, non riescano a stoppare la corsa della scuderia austriaca. Basta guardare i numeri accumulati dopo appena 5 gare: La Red Bull domina la classifica costruttori con ben 122 punti di vantaggio sulla Aston Martin, attualmente seconda in classifica. Un numero che ben testimonia quanto contenuto nelle parole di Hamilton, campanello d’allarme per l’intero movimento. Un movimento che, a sua volta, rischia di perdere ulteriori spettatori, e quindi sponsor, e quindi appeal economico. “Non sta certo a me convincere gli spettatori a guardare uno sporto piuttosto che un altro – ha avvertito Hamilton – ma se dovessi parlare da fan, prima che da pilota, potrei capire perché al momento il nostro sport non sia attraente come forse la Nba o la Nfl. Negli ultimi anni si è cercato di limare le differenze, ma sembra non bastare mai”.

Le parole di Hamilton seguono quelle lanciate poco prima da un altro pilota del circus, George Russel, pure lui in Mercedes, il quale aveva lanciato l’allarme su un clamoroso “filotto” all’orizzonte delle Red Bull, che rischierebbero di vincere tutte e 23 le gare del mondiale.