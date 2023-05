Polemiche sulla nuova Legge: i giovani potranno trasportare passeggeri?

Il Governo italiano sta valutando alcune possibili modifiche al Codice della Strada: tra queste, una delle proposte più discusse riguarda l'aumento del limite di velocità in autostrada a 150 km/h, mentre un'altra prevede la riduzione del limite di velocità a 30 km/h nei centri abitati. Tuttavia, la proposta più sorprendente è stata presentata dal deputato Ettore Rosato del partito Italia Viva. La sua proposta di legge prevede il divieto per i neopatentati e i conducenti giovani di trasportare passeggeri in auto durante le ore notturne.

La proposta

Rosato spiega che la sua proposta mira a "contrastare le stragi del fine settimana", quando molti giovani rimangono coinvolti in incidenti stradali in orario notturno al rientro al proprio domicilio. Il nuovo articolo 186-ter del Codice della Strada introdotto dalla proposta limita il trasporto di passeggeri in ore notturne da parte di conducenti neopatentati o sotto i 21 anni di età.

Eventuali sanzioni

L'articolo prevede un'ammenda da 800 a 3.200 euro e l'arresto fino a 6 mesi per chi viola il divieto, nonché la sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno e la revoca della stessa in caso di recidiva nel biennio. In caso di incidente stradale, le pene sono raddoppiate e il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo per 180 giorni.

Ovviamente la novità sta già suscitando diverse polemiche da parte dei più giovani e la probabilità che diventi una Legge effettiva non è elevata.

