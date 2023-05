Alonso e Aston Martin, insieme si vola: “Meglio di quanto ci aspettassimo”

ROMA - L’avventura di Fernando Alonso in Aston Martin potrebbe andare oltre il 2024 . A tenere aperta la porta del rinnovo di contratto per l’ex campione del mondo di Formula 1 sarebbe lo stesso team, che vedendo l’ottimo avvio di stagione non chiude ad un possibile rinnovo dell’asturiano.

F1, Alonso e il rinnovo: “Per ora mi godo il presente”

Forte dei 4 piazzamenti a podio nelle prime 5 gare, e dell’attuale secondo posto nella classifica costruttori, in casa Aston Martin si pensa a lungo termine. Mentre, dal canto suo, Alonso vuole concentrarsi sul presente: “Le cose sembrano andare meglio di quanto ci aspettassimo quest’anno e forse questo significa che potremmo essere tentati di prolungare il contratto in futuro – ha detto Alonso al quotidiano sportivo spagnolo Marca – Ma c’è anche la tentazione di chiudere e farlo con il sorriso sulle labbra. Non lo so, onestamente. Nel 2026 ci sarà un altro cambiamento regolamentare con le nuove power unit. E questa è un’altra tentazione”.