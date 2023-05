F1, l’Asia “guarda” ad un team tutto suo nel 2025

ROMA – Dopo aver già strizzato l’occhio alla Formula 1 ad inizio anno, l’imprenditore di Hong Kong Calvin Lo torna a manifestare concretamente la volontà di investire nel Circus . Immettendo capitali freschi in una nuova scuderia pronta a debuttare già nel 2025, con l’auspicio che possa essere 100% “Made in Asia”. In alternativa, la possibilità di entrare in partecipazione con un team già esistente.

Calvin Lo: “L’Asia ama la Formula 1, e il mercato è enorme”

In una nuova intervista al britannico The Independent, il manager a capo del colosso assicurativo R.E. Lee International è tornato a manifestare apertamente la sua volontà di entrare nel mondo della Formula 1. Con l’intento di formare una scuderia interamente asiatica già dal 2025: “Il discorso con la Federazione è già avviato – ha rivelato Lo – ci sono in ballo parecchie proposte e parecchie idea, stiamo solo valutando quale sia la strada migliore da percorrere. La Formula 1 ha bisogno di più squadre – ha proseguito l’imprenditore – ci sono troppi talenti in giro e troppi pochi posti in griglia. So bene che per entrare nel circus ci vuole un progetto molto ambizioso, ma c’è così tanto potenziale in questa parte del mondo che sarebbe una follia non provarci”. Certo, Lo non è il tipo da fare passi avventati, pertanto anche l’investimento, almeno all’inizio, sarà proporzionato alle disponibilità. Si parla di un finanziamento d’ingresso superiore ai 200 milioni, con opzione di creare un pool di nuovi finanziatori, tutti asiatici, in grado di raggiungere quota 1,5-1,7 miliardi, che vengono indicati come cifra-limite per poter realizzare un progetto competitivo.

Molte le ipotesi al vaglio del manager: in testa c’è la creazione di un nuovo team con base operativa nella parte sud-occidentale della Cina. Un progetto che potrebbe coinvolgere il Panthera Team Asia. Oppure la creazione di una nuova scuderia, pronta a partire proprio da zero. Terza, ma non ultima, l’ipotesi di entrare a finanziare un team già esistente e presente nel circus, con in testa il nome della Williams. Tutte ipotesi, per ora, considerando che, secondo il piano elaborato dalla Fia, da qui al 2026 potrebbero essere 2 i nuovi slot pronti ad aprirsi, e 4 i concorrenti che hanno dichiarato di volerseli accaparrare. Il processo di sviluppo della Formula 1 del futuro è appena iniziato, e sembra essere pronto a volgere lo sguardo verso l’Asia anche come vetture in pista.