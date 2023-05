Ferrari, perché qualifiche top e gare flop? La risposta di Clear

ROMA – Puntare al passo gara, indipendentemente da quello che succede in qualifica. E anzi cercare di ribaltare la situazione nel caso le sessioni di prova non siano andate come sperato. E’ questa la ricetta di Jock Clear, capo degli ingegneri della Ferrari , per ricucire il gap tra la Rossa e la Red Bull. La strada, al momento, non sembra avere troppe alternative, almeno nei box di Maranello.

Clear: “La Ferrari ha bisogno del passo gara”



Per il Senior Performance Engineer del Cavallino c’è necessità di prediligere la competitività in gara, anche rispetto alle qualifiche. “Questo è ciò che dobbiamo cercare di risolvere – ha spiegato l’ingegnere britannico - abbiamo capito piuttosto bene dove si trovano i problemi e li stiamo quantificando. Quindi, in un certo senso, possiamo dire che stiamo osservando cosa succede in gara rispetto a cosa succede in qualifica, e possiamo notare alcune differenze. Forse ciò che non riusciamo a notare come differenze è ciò che poi si rivela essere così decisivo. Questo è ciò che stiamo cercando di fare al momento: identificare cosa possiamo fare per cercare di riportare in linea il passo gara. Forse dovremo perdere qualcosa in qualifica, che è sempre un qualcosa di difficile da digerire, dato che spesso le gare si decidono in qualifica, perciò non possiamo permetterci di lasciarle perdere. Ma certamente dobbiamo capire fino in fondo come riuscire a migliorare il passo gara - ha proseguito Clear - perché il nostro è un processo di apprendimento su una macchina nuova”.