Formula 1, parte il film con Brad Pitt e un Hamilton inedito

Formula 1, il film ufficiale pronto nel 2024?

Le produzioni d’effetto, si sa, non lasciano dettagli, ed ecco allora che né sulla trama del film né sul resto del cas trapela nulla dagli Studios americani. Quello che si sa, al momento, è che se la tabella di marcia verrà rispettata la pellicola vedrà la luce tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, e verrà proiettata nei cinema di tutto il mondo, prima di approdare sulla piattaforma streaming di Apple, che ne avrebbe acquistato i diritti. Ciò nonostante, tra i rumors dei tanti portali web di settore, si parla di un “canovaccio” non meglio specificato, che vedrebbe la star di holliwood (Pitt) nei panni di un “pilota in pensione” che tornerebbe alla ribalta per fare da mentore ad un talento giovane e acerbo. Storia che appare “scontata”, non fosse per le qualità del team che sta dietro ai lavori, che annovera anche il pluridecorato producer Jerry Bruckheimer, “patron” dei “Pirati dei Caraibi”.

L’unica cosa certa, al momento, è che Lewis Hamilton, in qualità di produttore, non avrà un ruolo da protagonista all’interno del film, come confermato diretto interessato: “Non ho intenzione di partecipare – ha ammesso – la mia responsabilità è quella di assicurarmi che il cast e la troupe siano diversi. Si tratta di mostrare quanto sia bello questo sport a chi non l’ha mai visto, ma anche di assicurarci di mantenere nel film il vero patrimonio e il vero spirito delle corse”.