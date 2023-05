Valentino Rossi cerca il riscatto a Brands Hatch con la BMW

TORINO - Valentino Rossi torna in pista. Dopo il debutto sfortunato nella 3 Ore di Monza (ritiro per una foratura nello stint del compagno Augusto Farfus ) e aver vissuto il GP di Jerez come proprietario del Team VR46 di MotoGP e mentore di Pecco Bagnaia (facendosi anche rivedere ai box Ducati ), il Dottore riaccende i motori della sua buona BMW M4 GT3 del team Wrt a Brands Hatch nella seconda tappa del GP World Challenge, la prima con la formula Sprint . Domani prove e qualifiche, domenica due gare di un’ora dividendo il volante col figlio d’arte Maxime Martin (il padre ha vinto quattro volte la 24 Ore di Le Mans ) e diretta tv su Sky Sport .

Valentino vuole cancellare subito lo “zero” di Monza sulla storica pista inglese nella contea del Kent dove l’anno scorso, al debutto nel campionato endurance per GT3 con l’Audi R8 LMS aveva ottenuto i suoi primi punti. «È bello iniziare la Sprint Cup, perché è un tipo di impegno diverso rispetto alle gare di durata - afferma Rossi -. Conosco Brands Hatch, è una pista molto particolare, veloce e stretta, con molti saliscendi e un’atmosfera molto britannica. L’anno scorso mi è piaciuta molto e abbiamo ottenuto un buon risultato in Gara-2, centrando l’ottavo posto con una ottima seconda parte di gara. Vedremo come saranno le prestazioni e la velocità e speriamo di poter essere competitivi come a Monza».

Dove con la sua BMW numero 46 era scattato dalla seconda casella al via, posizione mantenuta fino a un errore e al problema tecnico dopo aver passato il volante a Farfus. Al suo fianco stavolta ci sarà solo Martin, che curiosamente ha meno esperienza di Valentino sul circuito inglese. «Brands Hatch è una pista speciale, aperta solo pochi giorni all’anno per i test - spiega il belga -. Ci ho corso solo una volta, un bel po’ di tempo fa, quindi sarà interessante gareggiare con la nuova BMW e con Valentino, che ha esperienza in questa pista dall’anno scorso. Non vediamo l’ora di partecipare a questo bellissimo evento, sarà difficile e molto competitivo, ma è per questo che siamo qui!».