F1, diretta tv GP Emilia Romagna 2023: orari e programmazione

ROMA – Dopo la settimana di pausa post gara di Miami, la Formula 1 torna in pista per il Gran Premio di Emilia Romagna 2023 sul circuito di Imola. Le due Ferrari padrone di casa hanno intenzione di rialzare la testa con Charles Leclerc e Carlos Sainz e di ben figurare davanti ai propri tifosi, confidando quantomeno in un podio. Le due Red Bull di Max Vestappen e Sergio Perez, invece, sono pronte a riprendere esattamente da dove avevano lasciato e vogliono assolutamente portare a casa la sesta vittoria in altrettante gare in questa stagione. Si parte venerdì 19 maggio con la prima sessione di prove libere in programma alle 13:30 e si prosegue con la seconda alle 17:00. Sabato 20 maggio è prevista la terza sessione di prove libere alle 12:30, mentre le qualifiche prenderanno il via alle 16:00. Nella giornata di domenica 21 maggio spazio all’attesissima gara alle 15:00.