GTWC, show di Valentino Rossi: secondo posto a Brands Hatch

ROMA - Primo storico podio a quatto ruote per il nove volte campione del mondo nel Motomondiale Valentino Rossi che, durante la gara del Fanatec GT World Challenge disputata a Brands Hatch, ha conquistato uno spettacolare secondo posto in gara 2. Il 'Dottore' ha gareggiato in coppia con il suo compagno di squadra Maxime Martin, chiudendo alle spalle della sola Audi R8 dell'italiano Drudi e di Feller. Un risultato davvero eccezionale, che sottolinea ancora una volta come Rossi sia nato per correre in pista e per vincere, anche sulle quattro ruote.