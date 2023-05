E' morto Giotto Bizzarrini, creatore di alcune delle auto più famose al mondo

E' morto Giotto Bizzarrini , ingegnere, designer e imprenditore italiano nonché creatore di numerose auto da sogno, che ad oggi sono famose in tutto il globo. I funerali si svolgono quest'oggi, nella chiesa di Quercianella, in provincia di Livorno, sua terra natia. Bizzarrini si può dire sia stato padre di alcune auto che oggi sono dei miti, fra queste la Ferrari 250 Gto e le 5300 Gran Turismo , senza dimenticare la creazione del motore Lamborghini V12.

Una grande passione

E' stato professore all'Università di Pisa, che poi lasciò nel 1954 per dedicarsi alla sua vera passione: le auto. Divenne così dipendente dell'ufficio esperienze Alfa Romeo, per poi fare il salto in Ferrari tre anni dopo. Qui, lavora principalmente alla Ferrari 250 Testarossa 12 cilindri 3 litri, alla Testarossa 500 Mondial 2 litri e alle versioni della Ferrari 250 (250 GT SWB, 250 Spider California, 250 Gto). Creò persino una sua società, che prende il nome di Autostar, il cui obiettivo era progettare nuovi motori.

Fra i primi committenti spicca proprio il padre fondatore di Lamborghini, Ferruccio Lamborghini. Da qui, nacque un motore di incredibile successo, un 12 cilindri di 3,5 litri che fu poi montato sulla Lamborghini 350 GTV. Nel 1964 fondò poi la Prototipi Bizzarrini, diventata poi Bizzarrini spa nel 1966, e qui produce la Bizzarrini 5300 GT Strada, in grado di toccare i 280 km/h. Il 23 ottobre 2012 gli è stata conferita dall'Università di Firenze la Laurea Magistrale honoris causa in Design presso la nuova sede di Calenzano (Firenze), inaugurata il giorno stesso e al cui evento Bizzarrini partecipò.