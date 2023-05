Bottas: "In Formula 1 il più veloce di tutti è ancora Hamilton"

ROMA - Lewis Hamilton in questo avvio di stagione sta faticando parecchio con la sua Mercedes, che non riesce a tenere il passo di una dominante Red Bull. Il sette volte campione del mondo sembra quasi aver perso lo smalto di un tempo, ma secondo il suo ex compagno di squadra Valtteri Bottas il britannico è ancora il migliore del circus: “Hamilton ancora è il pilota più veloce in griglia. Lewis ha un talento tale da risultare fastidioso’ Inoltre, al di fuori dei weekend di gara, lavora molto più intensamente di quanto la gente possa credere”.