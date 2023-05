F1, Domenicali: “Red Bull avanti a tutti ma campionato non è finito”

ROMA – Stefano Domenicali non ha dubbi: il lavoro fatto sui regolamenti finanziari , la distribuzione più equa dei proventi del Circus tra i vari team, andrà a colmare il divario tecnico che, ad oggi, sta condizionando (e non poco) l’andamento del mondiale. Merito della Red Bull , che ha lavorato meglio delle altre squadre, segnando un solco apparentemente incolmabile

Domenicali: “La F1 ha risistemato i conti, ora tornerà anche lo spettacolo”

Il ceo del Circus, ad del Formula One Group controllato da Liberty Media, ne è convinto, e lo ribadisce nel corso dell’evento “The Future of Car”, organizzato dal Financial Times: “Dobbiamo essere sinceri – ha detto - La Red Bull ha lavorato meglio degli altri team, è un dato di fatto e bisogna riconoscerlo, ma sarebbe esagerato e imprudente affermare che il campionato sia già finito. Noi non possiamo intervenire sulle prestazioni tecniche delle varie monoposto e delle squadre –ha proseguito Domenicali - ma sono certo che quanto è stato fatto con i regolamenti finanziari aiuterà a ridurre il divario dal punto di vista tecnico”.

I risultati dell’ingresso nel Circus di Liberty Media, avvenuto nel 2016, sono contenuti nei ricavi ottenuti sul mondiale di Formula 1: nel 2022 le entrate annuali hanno fatto registrare un +20%, toccando quota 2,5 miliardi di dollari. Ricavi ottenuti grazie all’ampliamento dei gran premi (e delle relative commissioni riscosse), dalle sponsorizzazioni e dalle attività di ospitality nei vari Paddock. Ciò ha permesso di ridistribuire in maniera più equa i proventi tra le varie scuderie in gara. Eppure, a questo, non ha fatto seguito un proporzionale aumento dello “spettacolo”. Anzi. In questo inizio di stagione la Red Bull ha vinto tutte le gare fin qui disputate, segnando un solco già importante sulle classifiche piloti e (soprattutto) costruttori. Cosa che va a discapito del coinvolgimento emotivo degli spettatori. Per Domenicali, però, anche questo aspetto sembrerebbe destinato a cambiare, nell’immediato futuro.