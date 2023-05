Unione Europea pronta a condannare il commercio di petrolio indiano

Durante un'intervista al Financial Times, Josep Borrell, l'Alto Rappresentante dell'Unione Europea per la Politica Estera, ha affrontato il tema del commercio di carburanti raffinati provenienti dall'India, ottenuti dal petrolio russo e rivenduti in Europa. Questo inquietante fenomeno si verifica proprio mentre i Paesi occidentali stanno per aumentare le restrizioni nei confronti del settore energetico russo.