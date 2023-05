F1, Leclerc giura amore alla Ferrari: “È un sogno essere qui”

ROMA - Il Mondiale 2023 di Formula 1 prosegue spedito con il dominio Red Bull e le Ferrari che fanno fatica ad inseguire ma, a pochi giorni dal Gran Premio di Emilia Romagna sul tracciato di Imola, si spera in un'inversione di marcia. Anche Charles Leclerc confida in un miglioramento costante della sua monoposto anche se, nel corso di un'intervista rilasciata al TG1, ha ammesso che il team non si aspettasse un divario così importante da Max Verstappen e Sergio Perez: “Il distacco è più grande di quello che ci aspettavamo. Per questo stiamo lavorando tanto".