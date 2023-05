Autista lascia il bus in mezzo alla strada... deve andare al bar per il cornetto!

Un conducente Atac di Roma è stato beccato, mentre era in servizio, parcheggiare l'autobus su cui viaggiava, l' NMC – che va a sostituire la metro C la notte –, mettendo pure le quattro frecce, per andare al bar a prendere un cornetto ! Una scena veramente in solita che non poteva passare di certo inosservata.

Beccato al bar

Era partito da Piazza Venezia, ed era arrivato a Pantano. Qualcuno lo ha beccato mentre (ricordiamo che era in turno), si avvia nel bar. All'uscita fra le mani ha un bel cornetto – magari da poco sfornato – e lo tiene in una busta di carta. Risale sulla vettura e riparte. L'autobus non aveva comunque passeggeri.

A riprendere la scena è stato un utente Twitter, Kerberos, il quale scrive: "Penso si sia arrivati a un punto in cui non esistono più scuse. Indifendibile sotto ogni punto di vista. Auto acceso e porte aperte in una zona per niente tranquilla per prendere un cornetto". Atac avrebbe già individuato il conducente ed è pronta a prendere provvedimenti in merito.

