Ferrari, il sostegno alla popolazione dopo l'alluvione: "Vi siamo vicini"

ROMA - Sono ore molto concitate nel nostro Paese a causa del maltempo che si sta abbattendo in maniera molto pesante in diverse regioni. Tra queste le più colpite sono senza ombra di dubbio Marche ed Emilia-Romagna, che stanno affrontando un'inondazione a causa delle forti piogge che continuano a tormentare il territorio. Il maltempo ha messo a serio rischio anche la disputa del Gran Premio di Emilia Romagna di Formula 1 sul tracciato di Imola, in programma questo fine settimana. La decisione ufficiale è attese per le prossime ore.