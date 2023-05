Formula 1: alluvione in Emilia-Romagna, salta il GP di Imola

TORINO - A poche ore dell'apertura del paddock a Imola salta il GP dell'Emilia Romagna e del Made in Italy. La drammatica alluvione che sta colpendo la zona con l'esondazione di diversi fiumi, compreso il Santerno che lambisce il circuito Enzo e Dino Ferrari, ha giustamente spinto autorità e organizzatori a cancellare l'evento. Non certo e solo per parte del paddock allagto e strada chiuse nei dintorni, ma anche per rispetto dei morti e degli oltre mille cittadini evacuati dalle loro case. Senza contare che c'è l'esigenza di non intasare le strade e lasciare via libera ai soccorsi. La richiesta è partita dallo stesso Ministro dell'Interno e delle Infrastrutture, Matteo Salvini. Inimmaginabile gestire le 160mila persone che hanno già acquistato i biglietti. E festeggiare un evento del genere in questo momento.

D'accordo anche la Ferrari, che prima dell'annuncio aveva postato la sua solidarietà per le popolazioni colpite.