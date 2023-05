Harry e Meghan, folle inseguimento dei paparazzi: caos e tragedia sfiorata

Incidente stradale sfiorato per il principe Harry e sua moglie Meghan Markle a New York dopo un caotico inseguimento di paparazzi che si è concluso con 'tamponamenti multipli'. Lo ha affermato il portavoce della coppia: "L'incessante inseguimento, durato più di due ore, ha provocato molteplici collisioni che hanno coinvolto altri automobilisti, pedoni e due agenti della polizia di New York".