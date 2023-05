Qualcuno gli ha rubato il parcheggio: lui prende a fucilate l'auto

Cercare un parcheggio libero a volte può essere qualcosa di veramente faticoso e fastidioso. In alcune zone poi, quando gli spazi per sostare sono pochi, scatta una vera e propria "guerra" tra cittadini per accaparrarseli. Ma c'è chi, a Città di Castello, in Umbria, forse si è lasciato prendere un po' troppo dal nervoso, tanto da prendere a fucilate l'auto di chi gli aveva rubato il parcheggio davanti casa.