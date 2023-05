F1, Imola e la lunga catena della solidarietà: i piloti in prima linea

ROMA – Non solo Carlos Sainz , il pilota della Ferrari che per primo ha espresso vicinanza e solidarietà ai cittadini dell’ Emilia Romagna . E’ lunga la catena dei piloti di Formula 1 che si sono mobilitati in prima linea per promuovere e rilanciare varie iniziative di sostegno in favore delle popolazioni colpite dall’eccezionale ondata di maltempo che si sta abbattendo sull’Italia orientale.

F1, Leclerc e Verstappen in campo per raccogliere fondi

Attraverso la sua pagina Instagram, Charles Leclerc ha rilanciato la campagna di crowfounding sostenuta anche dalla sua scuderia, la Ferrari, per raccogliere fondi attraverso un canale dedicato: "Forza e coraggio ragazzi in questo momento difficile", è stato il messaggio del monegasco, seguito subito dopo da quello del leader della classifica, Max Verstappen, che sempre via social ha scritto: "Il mio pensiero va a coloro che sono colpiti dalle piogge severe e dall'alluvione in Emilia Romagna. Vi mando molta forza affinchè siate al sicuro". “Tutti i nostri pensieri e le preghiere sono con le persone a terra. Auguriamo ai soccorritori tutto il meglio. Mandiamo molto sostegno anche ai tifosi. Adesso teniamo le dita incrociate che tutti stiano bene e speriamo di vederci a Monaco", ha scritto poi Lewis Hamilton da casa Mercedes, unendosi al messaggio di solidarietà del compagno di squadra, George Russel: “E’ un peccato non poter gareggiare, ma alla fine è stata presa la scelta giusta”.

Apha Tauri: “Montoriamo situazione in fabbrica”

Diverso il discorso per l’Alpha Tauri, l’altra scuderia italiana impegnata nel mondiale di Formula 1, che ha la sua base operativa proprio a Faenza, cuore dell’emergenza. E che in queste ore monitora costantemente la situazione all’interno dei suoi stabilimenti: “Siamo molto preoccupati per gli eventi che si sono visti nelle ultime ore a Faenza e in tutta l'area dell'Emilia Romagna – fanno sapere dal quartier generale del team - con le inondazioni e le forti piogge che hanno causato danni considerevoli. La nostra fabbrica al momento non è stata colpita e stiamo facendo di tutto per assicurare la sicurezza dei nostri impiegati e delle loro famiglie. I nostri pensieri vanno a tutti coloro che sono affetti e continuiamo a monitorare la situazione per vedere cosa si può fare per aiutare mentre attentiamo ulteriori notizie".