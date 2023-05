AudiSport, festa per i 40 anni al Nurburgring

Sono passati quarant’anni. Quaranta lunghi anni da quel 10 ottobre del 1983, quando fondarono la divisione sportiva di AUDI, chiamandola “quattro GmbH”. E da quel giorno Audi Sport ha “griffato” oltre 250.000 vetture prodotte nell’ultimo decennio e sistemato in bacheca più di 400 titoli sportivi. Per un’anniversario del genere, serviva un evento da realizzare nel posto giusto, cioè i 20,832 chilometri, le 72 curve con dislivelli superiori a 300 metri del circuito del Nu?rburgring, dove infatti inizieranno i festeggiamenti per il compleanno di Audi Sport in occasione della 24 Ore del Nu?rburgring in programma da giovedì a domenica di questa settimana.